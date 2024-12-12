В Челнах открылся подростковый клуб «ТепЛица»

В Набережных Челнах в День Конституции РФ открыл свои двери новый подростковый клуб «ТепЛица». В церемонии открытия приняли участие замглавы Минмолодежи РТ Денис Лулаков и мэр города Наиль Магдеев. Об этом пишут «Челнинские известия».

Здание, в котором расположилось новое общественное пространство, было построено в 1993 году. Здесь до открытия клуба был проведен ремонт.

В новом центре одновременно смогут заниматься до 120 детей. Посещение клуба будет бесплатным.

Напомним, в конце сентября в Нижнекамске открылся подростковый клуб «Доброволец».