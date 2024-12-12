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В Челнах открылся подростковый клуб «ТепЛица»
В Набережных Челнах в День Конституции РФ открыл свои двери новый подростковый клуб «ТепЛица». В церемонии открытия приняли участие замглавы Минмолодежи РТ Денис Лулаков и мэр города Наиль Магдеев. Об этом пишут «Челнинские известия».
Здание, в котором расположилось новое общественное пространство, было построено в 1993 году. Здесь до открытия клуба был проведен ремонт.
В новом центре одновременно смогут заниматься до 120 детей. Посещение клуба будет бесплатным.
Напомним, в конце сентября в Нижнекамске открылся подростковый клуб «Доброволец».
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