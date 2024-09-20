В Нижнекамске после капремонта открылся подростковый клуб «Доброволец»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Сегодня в Нижнекамске после капитального ремонта открылся молодежный (подростковый) клуб «Доброволец». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Клуб станет пространством, где сможет собираться молодежь и добровольцы города, объединяясь вокруг общих идей и интересов. Он станет местом, где каждый найдет поддержку и вдохновение для реализации своих задумок», — поделился планами на будущее обновленного учреждения руководитель Управления по делам молодежи исполкома Нижнекамского района РТ Фарит Шаяхметов.

Чиновник пояснил, что на базе подросткового клуба предполагается проводить различные мастер-классы и обучающие семинары, в ходе которых молодые люди смогут получить новые знания, развить навыки лидерства и научиться работать в команде. Это будет отличная возможность для добровольцев углубить свое понимание социальных инициатив и активного гражданства, уверен он.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В коворкинг-зоне подростки смогут отдохнуть, погрузиться в мир настольных игр, поиграть в игровые приставки или просто пообщаться за чашкой чая, создавая уютную и дружескую атмосферу.

Многофункциональный зал предназначен для проведения крупных мероприятий, которые за раз смогут посещать более 60 человек. Это позволит проводить не только обучающие курсы и семинары, но и культурные мероприятия, концерты, выставки и развлекательные программы.

Капитальный ремонт прошел по республиканской программе реновации молодежных (подростковых) клубов от Министерства по делам молодежи РТ. Создание условий для самореализации молодежи соответствует целям национального проекта «Образование» (как и другие национальные проекты в их нынешнем виде, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).