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Культура
21 января 2022  01:26

В Челнах открылась выставка известного нижнекамского художника Кристиана Апостола

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В Челнах открылась выставка известного нижнекамского художника Кристиана Апостола
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В картинной галерее Набережных Челнов состоялось открытие персональной выставки «Сны и реальность Кристиана Апостола», на которой представлены экспонаты из фондов Набережночелнинской картинной галереи и авторской коллекции. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Всего в экспозиции представлено 35 живописных работ. На выставке посетители могут ознакомиться с серией портретов, на которых запечатлен внутренний мир героев. Их художник называет «апостол» (от древнегреческого ἀπόστολος — «посланник»). Кристиан Апостол всегда интересовался внутренним миром людей. В особой портретной технике, используя язык символов, он передает неповторимые качества человека на холсте. 

Открытие выставки прошло в теплой обстановке. С приветственными речами выступили председатель правления Набережночелнинской организации Союза художников России Ленар Ахметов и народный художник Татарстана Мадияр Хазиев. 

Кристиан Апостол — художник молдавского происхождения, обучался искусству в столице Португалии Лиссабоне, сейчас живет и работает в Нижнекамске. 

Художник работает в собственном стиле — ассоциативном символизме. Кристиан также придумал свой фирменный знак, которым расписывается на своих картинах. 

О своем творчестве художник пишет: «Мне очень хочется, чтобы окружающие смогли увидеть в точности то, что вижу я. Не раз я пытался рассказывать о своих взглядах другим. Зачастую этим вызывал у людей сильное удивление и даже восхищение. Со временем понял, что пока никто не способен видеть образы в чужом разуме».

Выставка продлится до 13 февраля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Кристиан Апостол, изобразивший ведущую Ольгу Бузову с шестью руками и одной ногой, получил признание на биеннале в Венеции. А в период локдауна в 2020 году живописец запечатлел на своих картинах, как горожане скупали гречку и туалетную бумагу.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#кристиан апостол #открытие выставки
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