В Челнах откроется пункт приема одежды для вынужденных переселенцев

В Набережных Челнах откроется пункт приема одежды для вынужденных переселенцев. Как сообщили в мэрии автограда, такое решение принято по многочисленным обращениям челнинцев.

Пункт приема будет находиться в Молодежном центре «Нур». Время работы пункта с восьми утра до десяти вечера, без выходных.

«Мы просим приносить новые вещи или вещи в хорошем состоянии. Также можно будет принести и продукты питания, главное, чтобы это была продукция с длительными сроками хранения в промышленной упаковке. Если Вы хотите помочь финансово людям, оказавшимся в трудной ситуации, то можно направить средства в Фонд поддержки вынужденных переселенцев», — говорится в сообщении.

В Набережные Челны в минувшие выходные прибыли 297 переселенцев, из них: мужчин — 97, женщин — 144, дети дошкольного возраста — 10, дети школьного возраста — 46.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за два дня жители Челнов собрали для переселенцев из Мариуполя 230 тыс. рублей.