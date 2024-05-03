В Челнах организуют спецрейсы от храмов после пасхальной службы

В Набережных Челнах организуют спецподачу транспорта после пасхальной службы — в ночь с 4 на 5 мая православные отметят один из главных христианских праздников — Пасху. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.

«В православных храмах города будет организована праздничная служба 4 мая с 23:00 до 03:00 5 мая», — отмечается в сообщении.

С 03.00 организуют движение автобуса по следующим маршрутам:

от Свято-Вознесенского собора по проспекту Чулман до поселка Сидоровка;

от строящегося храма прихода «Рождества Христова» по проспекту Мира до поселка Сидоровка;

от прихода Воздвижения Креста Господня по ул. 40 лет Победы, 64а по проспекту Московский до поселка Сидоровка.

Ранее сообщалось, что в Казани верующие после пасхальной службы смогут уехать домой от остановки «Центральный стадион» на автобусах и троллейбусе.