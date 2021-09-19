В Набережных Челнах организовали процедуру голосования для людей с нарушениями зрения

Фото: «Челны ТВ».

В детском саду № 119 в районе Замелекесья в Набережных Челнах проголосовал слабовидящий горожанин. Ильнур Хафизов голосует на избирательном участке в детском саду «Кроха» уже четвертый год. Об этом сообщает «Челны ТВ».

Челнинец рассказал, что здесь всегда можно получить всю информацию о кандидатах с помощью специального трафарета для слабовидящих. Благодаря памяткам на шрифте Брайля незрячие могут сделать свой выбор осознанно.

«Я считаю, что ходить на выборы — это очень важно, выполняешь свой гражданский долг. В ближайшие пять лет от нас зависит судьба нашей страны», — отметил Ильнур Хафизов.

Члены комиссии заранее получают информацию о своих избирателях и при необходимости организовывают для них все необходимые условия.

Председатель УИК № 2833 Светлана Талапина рассказала, что на избирательном участке имеется алфавит Брайля, готовый избирательный бюллетень, есть памятка о голосовании, имеется лупа. «Также избиратель может обратиться к наблюдателю, чтобы он помог проголосовать. То есть созданы все условия», — отметила Талапина.

В Набережных Челнах проживают 620 слабовидящих и незрячих избирателей. Воспользоваться возможностями доступной среды могут не все. Ильнур Хафизов рассказал, что не все участки оборудованы специальными трафаретами. Именно поэтому многие челнинцы с нарушениями зрения голосуют на дому или посещают свой участок в компании близкого человека, который поможет сделать выбор.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за два дня в Татарстане проголосовали более 57% избирателей.