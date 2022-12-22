В Челнах определили места для запуска новогодних фейерверков

В Набережных Челнах оборудовано шесть локаций для запуска новогодних фейерверков. Их можно будет запустить на огороженных площадках в парке Победы, на территории около городского пляжа на набережной Табеева, за стадионом «Строитель», на территории ипподрома, на улице Раскольникова между жилым домом 34/01 и ГСК «Прикамский», а также около пляжа на набережной Габдуллы Тукая.

Заместитель начальника 15-го противопожарного отряда МЧС России по РТ Рафис Измайлов на пресс-конференции напомнил, что в Татарстане с 19 декабря по 8 января на территории республики действует особый противопожарный режим, поэтому существуют определенные ограничения.

Сотрудники надзорной деятельности вместе с сотрудниками полиции будут проводить рейды, чтобы не допускать запуска пиротехнических изделий в несоответствующих местах. Так, в прошлом году в период действия особого противопожарного режима было выявлено 5 случаев несанкционированного запуска гражданами пиротехнических изделий.

«Все они были привлечены к административной ответственности с наложением штрафов», — отметил Рафис Измайлов. Исключением являются бенгальские огни и хлопушки, добавил он.

В период особого противопожарного режима штрафы увеличены и достигают 20 тыс. рублей для физических лиц.

Кроме того, на 217 объектах с централизованным пребыванием детей во время новогодних мероприятий будет организовано дежурство сотрудников пожарной охраны.