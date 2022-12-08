В Татарстане с 19 декабря вводится особый противопожарный режим

В Татарстане с 19 декабря и до завершения новогодних каникул вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина появилось на портале правовой информации.

Будет запрещено применять пиротехнические изделия I-III классов опасности ближе полукилометра от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса.

Запустить салют будет нельзя в 30 м от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений, а также многоквартирных домов.

Исключением являются лишь бенгальские огни и хлопушки.

