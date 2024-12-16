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Общество 16 декабря 2024 09:13

В Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники

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В Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники

В Набережных Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники. На аппаратном совещании начальник 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, подполковник внутренней службы Алмаз Мифтахутдинов сообщил о соблюдении требований пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в учреждениях и организациях, а также на объектах с массовым пребыванием людей.

«В период особого противопожарного режима будет установлен запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также в пределах 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей. Исключением являются бенгальские огни и хлопушки», — доложил спикер.

Эти площадки оснащены первичными средствами пожаротушения, информационными стендами с информацией.
С целью предупреждения пожаров организована работа профилактических групп, которая будет направлена на разъяснение населению требований пожарной безопасности в быту.

Ранее челнинцев предупредили о штрафе за вырубку елей.

Фото: скриншот презентации

Презентация предоставлена Управлением информационной политики и по связям с общественностью

#салют #Набережные Челны #площадка
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