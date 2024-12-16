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В Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники
В Набережных Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники. На аппаратном совещании начальник 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, подполковник внутренней службы Алмаз Мифтахутдинов сообщил о соблюдении требований пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в учреждениях и организациях, а также на объектах с массовым пребыванием людей.
«В период особого противопожарного режима будет установлен запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также в пределах 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей. Исключением являются бенгальские огни и хлопушки», — доложил спикер.
Эти площадки оснащены первичными средствами пожаротушения, информационными стендами с информацией.
С целью предупреждения пожаров организована работа профилактических групп, которая будет направлена на разъяснение населению требований пожарной безопасности в быту.
Ранее челнинцев предупредили о штрафе за вырубку елей.
Фото: скриншот презентации
Презентация предоставлена Управлением информационной политики и по связям с общественностью
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