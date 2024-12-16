Челнинцев предупредили о штрафе за вырубку елей

За вырубку елей в Набережных Челнах предусмотрен административный штраф. Об этом на аппаратном совещании напомнил замначальника полиции Управления МВД России по городу Набережные Челны, подполковник полиции Раиль Назмиев.

«В связи с подготовкой к проведению новогодних праздников в лесных массивах, а также на территории населенных пунктов резко возрастает количество нарушений природоохранного законодательства, связанных с незаконной порубкой деревьев хвойных пород. С целью предотвращения и пресечения указанных правонарушений ежегодно проводится оперативно-профилактическая операция "Ель"», — сообщает Назмиев.

В рамках операции предусмотрено усиление контроля за движением транспортных средств на дорогах. Запланированы рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли хвойными породами деревьев.

За нарушения предусмотрен административный штраф до 4 тыс. рублей — для граждан, до 40 тыс. рублей — для должностных лиц и до 300 тыс. рублей — на юрлиц.

Если нанесенный ущерб составляет свыше 5 тыс. рублей, за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена также уголовная ответственность по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

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