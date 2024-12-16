Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Челнинцев предупредили о штрафе за вырубку елей
За вырубку елей в Набережных Челнах предусмотрен административный штраф. Об этом на аппаратном совещании напомнил замначальника полиции Управления МВД России по городу Набережные Челны, подполковник полиции Раиль Назмиев.
«В связи с подготовкой к проведению новогодних праздников в лесных массивах, а также на территории населенных пунктов резко возрастает количество нарушений природоохранного законодательства, связанных с незаконной порубкой деревьев хвойных пород. С целью предотвращения и пресечения указанных правонарушений ежегодно проводится оперативно-профилактическая операция "Ель"», — сообщает Назмиев.
В рамках операции предусмотрено усиление контроля за движением транспортных средств на дорогах. Запланированы рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли хвойными породами деревьев.
За нарушения предусмотрен административный штраф до 4 тыс. рублей — для граждан, до 40 тыс. рублей — для должностных лиц и до 300 тыс. рублей — на юрлиц.
Если нанесенный ущерб составляет свыше 5 тыс. рублей, за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена также уголовная ответственность по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».
фото: скриншот презентации
Презентация предоставлена Управлением информационной политики и по связям с общественностью
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»