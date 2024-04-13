В Челнах очистили озеро Лесное в парке Прибрежный, где пройдет благоустройство

Рендер: Институт развития городов РТ

Сегодня в Набережных Челнах проходят субботники. Более 100 человек расчистили территорию озера Лесное в парке Прибрежный, бульвар Энтузиастов, пустырь в районе 38-го комплекса, береговую зону вдоль Камы в районе набережной Табеева. На этих участках челнинцы собрали 3 тонны мусора, который будет отправлен на переработку, уточнили «Татар-информу» в администрации Центрального района.

В субботнике приняли участие сотрудники администрации Центрального района, Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Росприроднадзора, учащиеся школ №13, 38 и 53.

«Участие в субботнике — это возможность не только сделать место, где живешь, еще красивее и комфортнее, но и расширить круг друзей. Сегодня на субботник вышли работники района, коммунальные службы, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты. Чтобы сделать любимый город еще лучше, городские службы и жители трудились вместе плечом к плечу. Уборка территорий района будет продолжаться, будем вместе дружно наводить чистоту и порядок», — сказал глава района Эдуард Фаттахов.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вместе с депутатами Государственного и городского советов, руководителями структурных подразделений исполнительного комитета ранним утром высадил деревья на РИЗовском кольце.

Предварительно сотрудники МУП Парк культуры и отдыха выкопали лунки, обеспечили материалом. Как отметил руководитель МУП Илья Черкашин, на данном участке подготовлены 80 лиственниц и 80 елей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вокруг озера в парке Прибрежный в Челнах появится несколько тихих зон отдыха.