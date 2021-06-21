Власти Набережных Челнов анонсировали проведение аукциона на закупку новых автобусов

В Набережных Челнах на этой неделе будет объявлен аукцион на приобретение новых крупногабаритных автобусов, сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Из бюджета города на это выделяется 234 млн рублей — решение утверждено челнинским депутатами, сейчас оно находится на стадии реализации, пояснил заместитель сити-менеджера.

«Техническое задание разработано. Аукцион объявим в течение этой недели. Коммерческие предложения от ведущих производителей уже поступают», — сообщил Зуев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что договор с поставщиком автобусов должен предусматривать возможность возврата транспорта при условии, если техника не отвечает заявленным эксплуатационным характеристикам.

«К сожалению, у нас есть опыт работы с большими автобусами с определенными недоработками. Поэтому не хотелось бы наступать на те же грабли», — подчеркнул руководитель города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в город поступила вторая партия московских «ЛИАЗов».