Набережные Челны получили в подарок вторую партию московских автобусов

Набережные Челны получили в подарок вторую партию автобусов от Правительства Москвы, сообщил на деловом понедельнике первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

«Восемь первых автобусов уже прибыли в город. В течение июля мы получим остальные 32 „ЛИАЗа“. Все они находятся в хорошем техническом состоянии. Перед отправкой они работали на московских маршрутах. Фактически их сняли с линии. Их передача Челнам происходит в рамках ранее достигнутых договоренностей между руководствами городов и плановой замены общественного транспорта в столице», — дал пояснения Зуев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил Департамент транспортного хозяйства Москвы за внимательное отношение к проблемам малых городов России и за содействие в решении обеспечения Челнов крупногабаритными автобусами.

«Мы видим, что первая партия московских „ЛИАЗов“ востребована горожанами. Пустыми они точно не ходят. Вторую партию я тоже видел. Состояние у транспорта хорошее, еще послужат нашему городу», — сказал мэр.

Магдеев дал распоряжение оперативно заняться оформлением документов по передаче имущества Москвы и постановке его на баланс Челнов с тем, чтобы автобусы из второй партии уже в сентябре могли начать работать на городских маршрутах. «Оформление документов — дело небыстрое. Но затягивать с этим нельзя», — отметил градоначальник.