В Челнах объявлен конкурс на должность главы администрации Центрального района

В Набережных Челнах объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Центрального района. Прием документов ведется до 6 июня включительно, сам конкурс пройдет 9 июня в здании исполкома. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Комиссию возглавит руководитель исполкома Фарид Салахов, также в нее войдут руководитель аппарата Гульнар Ахметова, начальник Управления персоналом и муниципальной службой Роза Гадельшина, начальник Управления организационно-аналитической и правовой работы аппарата мэра Лилия Адгамова, начальник правового Управления Ленар Ахметзянов и председатель контрольно-счетной палаты Татьяна Шливе.

Кандидат должен обладать высшим образованием и стажем муниципальной службы не менее двух лет или опытом работы по специальности не менее четырех лет, профессиональными знаниями и умениями.

С необходимыми документами можно ознакомиться на официальном сайте администрации. Конкурс будет проведен, если на него заявятся как минимум два кандидата.

Ранее главой Центрального района Набережных Челнов был Искандар Галимов. Он погиб во время Авачинского марафона в Камчатском крае 17 апреля.