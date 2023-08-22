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Руc Тат
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Общество 22 августа 2023 23:54

В Челнах обсудят проект второй очереди набережной Табеева

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В Челнах обсудят проект второй очереди набережной Табеева
Набережная Табеева
Фото: Центральный район Набережных Челнов.

В Набережных Челнах 28 августа пройдет общественное обсуждение проекта второй очереди благоустройства набережной Табеева. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Встреча, посвященная проекту преобразования южной части набережной, будет организована в молодежном центре «Нур», она начнется в 18 часов.

Сотрудники архитектурного бюро Heads group представят подготовленный ими проект, а также ответят на вопросы, касающиеся реализации первой очереди благоустройства набережной.

По информации издания, авторы проекта собираются перенести пляж с намеченного места из-за слишком большой глубины дна.

Помимо пляжа, в рамках второй и третьей очередей благоустройства здесь хотят создать зону для кейтеров, маяк как зону интереса для горожан и необходимую инфраструктуру, в том числе парковки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил создать спуск к воде и расширить тротуары на набережной Табеева.

#Набережные Челны #набережная #общественные слушания
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