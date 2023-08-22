Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах обсудят проект второй очереди набережной Табеева
В Набережных Челнах 28 августа пройдет общественное обсуждение проекта второй очереди благоустройства набережной Табеева. Об этом пишет газета «Челнинские известия».
Встреча, посвященная проекту преобразования южной части набережной, будет организована в молодежном центре «Нур», она начнется в 18 часов.
Сотрудники архитектурного бюро Heads group представят подготовленный ими проект, а также ответят на вопросы, касающиеся реализации первой очереди благоустройства набережной.
По информации издания, авторы проекта собираются перенести пляж с намеченного места из-за слишком большой глубины дна.
Помимо пляжа, в рамках второй и третьей очередей благоустройства здесь хотят создать зону для кейтеров, маяк как зону интереса для горожан и необходимую инфраструктуру, в том числе парковки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил создать спуск к воде и расширить тротуары на набережной Табеева.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»