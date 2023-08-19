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Магдеев предложил создать спуск к воде, расширить тротуары на набережной Табеева в Челнах
Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал на продолжении строительства набережной Табеева. Он оценил ход работ и сделал несколько предложений архитектору Владиславу Куликовскому. Об этом сообщается в телеграм-канале городского исполкома.
По мнению мэра, на набережной стоит создать зону отдыха на воде. Для этого необходимо вбить сваи и сделать 20–30 метровый спуск. Здесь жители могли бы порыбачить и полюбоваться открывающимися видами.
Кроме того, нужно расширить тротуары, чтобы посетителям было комфортнее гулять по набережной.
«Мнение людей при проектировании и планировании этой зоны обязательно должно быть учтено в первую очередь. Архитекторов, специалистов, тех, кто занимается водными видами спорта», — подчеркнул Магдеев.
Рассказали в мэрии и о дальнейших планах благоустройства территории. Ожидается, что в рамках 2-й и 3-й очередей здесь появятся пляж, зона для кейтеров, маяк как зона интереса для горожан и вся необходимая инфраструктура, включая парковки.
Фото: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов
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