Магдеев предложил создать спуск к воде, расширить тротуары на набережной Табеева в Челнах

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал на продолжении строительства набережной Табеева. Он оценил ход работ и сделал несколько предложений архитектору Владиславу Куликовскому. Об этом сообщается в телеграм-канале городского исполкома.

По мнению мэра, на набережной стоит создать зону отдыха на воде. Для этого необходимо вбить сваи и сделать 20–30 метровый спуск. Здесь жители могли бы порыбачить и полюбоваться открывающимися видами.

Кроме того, нужно расширить тротуары, чтобы посетителям было комфортнее гулять по набережной.

«Мнение людей при проектировании и планировании этой зоны обязательно должно быть учтено в первую очередь. Архитекторов, специалистов, тех, кто занимается водными видами спорта», — подчеркнул Магдеев.

Рассказали в мэрии и о дальнейших планах благоустройства территории. Ожидается, что в рамках 2-й и 3-й очередей здесь появятся пляж, зона для кейтеров, маяк как зона интереса для горожан и вся необходимая инфраструктура, включая парковки.

Фото: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов