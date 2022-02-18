В Челнах не нашли нарушений в начислениях за тепло в платежках за январь этого года

После многочисленных обращений от жителей Набережных Челнов в последние месяцы по поводу платы за тепловую энергию, в городе была проведена проверка, однако нарушений в начислениях не было найдено. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Сергей Фролов.

«В феврале население получило платежки за январь, в которые вошли также последние дни декабря. Исходя из тех обращений, которые приходили к нам из Казани, и особенно Набережных Челнов, мы провели анализ по объему начислений. Мы поштучно рассмотрели все жалобы. Фактов нарушений по порядку начислений не выявлено. Были отдельные случаи с несвоевременной передачей показаний квартирных приборов учета», – отметил спикер.

Он добавил, что также выявляются факты, когда собственник не живет в квартире, перекрывает тепло, из-за чего по несущим конструкциям она обогревается за счет других квартир, что делать нельзя.

По его словам, в январе, относительно декабря, объем потребления тепловой энергии увеличился в Казани на 27%, а в Набережных Челнах на 30%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на городской планерке в Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев призвал провести проверку по поводу больших счетов за услуги ЖКХ в городе.