Мэр Челнов про «космические» счета-фактуры: «Если есть сбой, надо извиниться!»

Завышенные суммы в счетах-фактурах на оплату услуг ЖКХ, борьбу со снегом и укусы агрессивных бродячих собак обсудили сегодня на городской планерке в Набережных Челнах.

Наиль Магдеев поручил разбираться по жалобам жильцов на оплату счетов ЖКХ в каждом случае индивидуально Фото: Управление информационной политики г. Набережные Челны nabchelny.ru

Управляющим компаниям нужно взять ручку и произвести перерасчет

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву разбираться по жалобам жильцов на оплату счетов ЖКХ в каждом случае индивидуально.

«По каждому случаю надо разбираться с привлечением управляющей компании. С карандашом в руках, спокойно, с пониманием предмета. У нас никаких повышений тарифов не произошло. Тариф утверждается раз в год — он был утвержден 1 июля 2021 года — и на тепло, и на воду, и на газоснабжение в том числе. Форс-мажорных обстоятельств, связанных со значительным понижением температуры, как в прошлом году, тоже не произошло. В прошлом году зима была холодная, в этом — теплее», — сказал Магдеев Зуеву.

Мэр указал, что самые большие цифры в счетах-фактурах — за теплоснабжение. При этом стоимость одной гигакалории в Набережных Челнах намного ниже, чем в ряде городов Татарстана и России, и составляет 1758 рублей.

«Я-то знаю, о чем говорю! Сравните стоимость гигакалории в других городах. Она никак не может быть выше стоимости коммунальных услуг, чем в других городах. Значит, где-то допущена ошибка», — прокомментировал мэр исследование, как он выразился, «ванговского учреждения», в котором было указано, что суммы квартплаты в Набережных Челнах оказались одними из самых высоких в России.

Согласно исследованию, Набережным Челнам якобы удалось обогнать даже Москву, где среднестатистический житель платит 3475 рублей, в то время как челнинцы — 4772 рубля Фото: © ИА «Татар-информ»

В качестве примера мэр привел недавний случай в Автозаводском районе, где из-за ошибки оператора произошел сбой в расчетах оплаты ЖКХ за январь. Жильцам домов УК «Автозаводский» принесли извинения и пообещали сделать перерасчет в следующем месяце.

«Если есть завышение, то управляющим компаниям нужно взять ручку и произвести перерасчет, а людям сказать, что те цифры, которые появились в счетах-квитанциях, будут пересмотрены», — резюмировал Магдеев.

«Мне как жителю дома в „Солнечном парке“ все объяснили ясно»

Мэр Набережных Челнов признался, что лично столкнулся с ошибкой МУП УК «Автозаводский» при начислении квартплаты. Магдеев рассказал, что увидел в лифте своего дома объявление: «Уважаемые жители, в связи с некорректными подданными (завышенными) расходами по теплоснабжению жилого дома за январь 2022 года, (сбой информации) будет произведен перерасчет, начисленный по отоплению февральского счета-квитанции 2022 года. Приносим свои извинения, администрация УК „Автозаводский“».

Мэр еще раз подчеркнул, что в таких случаях жителям необходимо сообщить, извиниться и пересмотреть счета, при этом учесть, есть ли долги у жильцов по квартплате за предыдущие месяцы.

«Мне как жителю дома в „Солнечном парке“ все объяснили ясно и понятно. Нам (исполкому, — прим. Т-и) тоже жители нашего дома предъявили. Я у своих соседей узнавал. Поэтому, безусловно, наша управляющая компания, увидев это дело, написала „сбой информации“. Сбоев быть не должно! Если есть сбой, надо извиниться и пересмотреть счета. Еще раз хочу сказать — никакого повышения цен в городе не произошло и не может произойти», — резюмировал мэр.

Фарид Салахов прокомментировал нашумевшую информацию о том, что Автоград является рекордсменом по цифрам в платежках за ЖКУ Фото: Управление информационной политики г. Набережные Челны nabchelny.ru

На совещании руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов прокомментировал нашумевшую информацию о том, что Автоград является рекордсменом по цифрам в платежках за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно исследованию, Набережным Челнам якобы удалось обогнать даже Москву, где среднестатистический житель платит 3475 рублей, в то время как челнинцы — 4772 рубля.

По словам Салахова, исследование было проведено необъективно, причем по нескольким причинам. Он уточнил, что все собственники Челнов получают единый платежный документ по квартплате, который содержит 21-22 услуги (где-то есть плата за лифт, где-то — за вахту). Это делается для удобства жителей, чтобы они наглядно видели объем потребленных услуг, тариф и, соответственно, начисления.

«В исследовании вместе с Набережными Челнами указаны города, где за одну квартиру приходит до шести платежных поручений. Например, в Москве житель получает дополнительную платежку за электричество от Мосэнергосбыта, за вывоз ТКО, капремонт домов и другие позиции», — сообщил руководитель исполкома, отметив, что в Челнах все эти пункты собраны в едином платежном документе.

Салахов напомнил, что в среднем в Челнах тариф на жилищные услуги составляет 22 рубля, в Тюмени и Тольятти — 37 рублей, в Москве — 30 рублей, что также говорит о низком тарифе на жилищные услуги в Челнах.

«Тариф на тепло — 1758 рублей за гигакалорию. И это тоже гораздо ниже тарифов в исследуемых городах», — отметил Салахов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Тариф на воду в Челнах один из самых низких в России — 24 рубля 47 копеек за кубометр, и он не повышался уже в течение нескольких лет. Тариф на тепло — 1758 рублей за гигакалорию. И это тоже гораздо ниже тарифов в исследуемых городах», — пояснил спикер. Отдельное внимание он обратил на то, что в исследовании не был указан объем данных, на основании которых проведен этот анализ.

«Мы не знаем, сколько было исследовано платежей — 10, 100 или 1000. Соответственно, мы не можем сказать, какой это процент от общего количества наших плательщиков — получателей жилищно-коммунальных услуг. И, соответственно, не можем сделать выводы, является ли эта информация объективной или нет», — резюмировал Салахов.

«Снегопады в этом году показали, почем фунт лиха»

Далее на совещании был поднят острый вопрос по борьбе с сосульками и опасностью схода наледи с крыш. «Важным моментом остается расчистка козырьков, уборка сосулек, температуры начинают быть более теплыми. Проводим проверки, но они не носят карательный характер. Просто проверяем, где можно поправить эту ситуацию», — доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Наиль Магдеев напомнил коллегам о двух инцидентах, которые произошли в связи со сходом наледи с крыш. Так, в начале февраля в 6-м комплексе Нового города на семилетнюю девочку упал снег с крыши. Ребенок отделался испугом. Еще один случай схода снега произошел в поселке ГЭС у дома 10/20А, рядом с магазином. Обледенелый снег, упав с козырька балкона пятого этажа, разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Вопросом занялась прокуратура. Ведомство даст оценку управляющей компании, ответственной за уборку снега и наледи с крыши здания.

«В местах схода льдин, снега необходимо установить ограждения, соответствующие знаки. И поэтапно ежедневно проводить работу по уборке кровель» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Наиль Магдеев отметил, что в связи с опасностью схода наледи нужно принимать меры, которые даже не требуют больших финансовых затрат: «В местах схода льдин, снега необходимо установить ограждения, соответствующие знаки. И поэтапно ежедневно проводить работу по уборке кровель, чтобы обезопасить горожан. Плюсовые температуры ожидаются на этой неделе!» — поручил мэр.

По словам Магдеева, эта работа очень простая, людям необходимо подсказывать, что не стоит ходить под крышами домов и парковать машины вплотную к козырькам.

«Яркую ленту натянули, знак поставили. Не ленитесь! И дети, и взрослые ходят. Человек видит, что территория ограждена лентой, нужно обойти. Голову нужно иметь на плечах для того, чтобы потом не сидеть перед следователем… Ладно, если он только испугался и снег ему не повредил. Это все происходит от того, что нет внимания к тому, что должно быть», — обратил внимание мэр.

Илья Зуев отметил, что в Набережных Челнах остается актуальной проблема по уборке территорий от снега — автомобильных дорог, дворовых территорий, парков и скверов. По его словам, в городе ежедневно работают более 100 единиц техники, 90 рабочих, 1100 дворников.

«Работа для всех ясная и понятная: бери больше — кидай дальше, отдыхай, пока летит», — определил задачу Наиль Магдеев Фото: © ИА «Татар-информ»

«Снегопады в этом году показали, почем фунт лиха. Но погода дает нам сейчас возможность несколько дней поработать. Три-четыре дня снегопадов не ожидается. Их надо максимально использовать, в том числе темное время суток — в третью смену убирать и вывозить снег, оперативно — в течение суток отрабатывать обращения. Работа для всех ясная и понятная: бери больше — кидай дальше, отдыхай, пока летит. Мы тоже не из князей, знаем, как снег почистить, лопату умеем держать», — определил задачу на ближайшую неделю Наиль Магдеев.

Магдеев поручил главам районов города следить за «собачьей жизнью»

Еще одной проблемой на совещании назвали наличие свор бродячих собак в городе. В местный отдел Роспотребнадзора стали поступать жалобы об укусах собаками. О таких инцидентах сообщали работники предприятий БСИ, Стройбазы, а также горожане в садовых товариществах в Тукаевском районе.

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев посоветовал властям города усилить работу по отлову бродячих собак. «Учитывая, что у животных наступает период гона, они начинают сбиваться в стаи. Я прошу соответствующие службы обратить внимание на активизацию работы по отлову безнадзорных животных и на соблюдение правил выгула домашних», — призвал Бариев на утренней планерке.

В свою очередь мэр Наиль Магдеев поручил главам районов следить за «собачьей жизнью наших четвероногих друзей».

«Главы районов, я к вам обращаюсь! Все эти неприятности происходят на ваших территориях. Принимайте превентивные меры, чтобы у вас потом не было грустного вида и повода для объяснений», — отметил градоначальник.

«Места массового скопления четвероногих друзей нужно отслеживать. У нас есть определенные планы для того, чтобы обезопасить жителей нашего города» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев отметил, что в городе есть специализированная служба по отлову собак, в январе было отловлено 99 собак.

«Хотел бы напомнить, что у горожан есть возможность обратиться в администрацию районов и в Управление жилищного хозяйства и жизнеобеспечения населения, оставить заявку. Мы умеем их оперативно отрабатывать, в течение суток эти проблемы решить».

«Нужно работать в плановом режиме, чтобы четвероногие друзья не доставляли неудобств жителям города. Соответствующая спецслужба, финансовые ресурсы из бюджета, контактные телефоны — все это есть. Главы районов вместе с Дирекцией городского хозяйства должны не только по обращениям работать, но и сами все видеть, принимать превентивные меры», — поручил мэр.

Магдеев отметил, что в Набережных Челнах уже были инциденты с бродячими собаками. В районе железнодорожного вокзала собаки напугали ребенка. «Ладно, без последствий! — отметил градоначальник. — Места массового скопления четвероногих друзей нужно отслеживать. У нас есть определенные планы для того, чтобы обезопасить жителей нашего города».

В Челнах будет построен новый приют для животных. Сейчас он пока на стадии проектирования Фото: © ИА «Татар-информ»

Мэр также напомнил, что в Челнах будет построен новый приют для животных. Сейчас он пока на стадии проектирования. «Есть определенные планы, чтобы обезопасить жителей нашего города. Идет проектная и предпроектная работа. Мы выделяем определенные финансовые ресурсы, чтобы эту проблему решить. Она непростая и не сразу решаемая», — уточнил Магдеев.