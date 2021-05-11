В Набережных Челнах не будут отменять уроки в школах в связи с трагедией в Казани

С сегодняшнего дня во всех школах, детсадах, медицинских, культурных, спортивных учреждениях Набережных Челнов ужесточен пропускной режим, усилена охрана объектов. При этом школы не будут прерывать учебный процесс. Об этом заявили на экстренном заседании антитеррористической комиссии.

«Уроки состоятся, они пройдут согласно утвержденному расписанию», — сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома города Римма Мухаметзянова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 12 мая в Татарстане объявлено днем траура в связи с трагедией в Казани.