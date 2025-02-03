В Челнах назвали создателей лучшего новогоднего оформления в городе

В Набережных Челнах на аппаратном совещании подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление в городе. Самой красивой елкой стало новогоднее дерево в парке Победы. Директор Парка культуры и отдыха Илья Черкашин награжден дипломом 1-й степени за ее оформление.

Диплом 2-й степени достался гендиректору группы компаний «Профит» Марселю Мингалимову за оформление елки микрорайона «Замелекесье».

Третье место присудили директору авторемонтного завода группы компаний «КОРИБ» Денису Стульникову за оформление елки на бульваре Энтузиастов.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление территории микрорайона» дипломом 1-й степени наградили председателя территориального общественного самоуправления «Энергия» Галину Кузнецову за новогоднее оформление территории жилого дома 54/08.

Второе место заслужила председатель территориального общественного самоуправления «Радужный 60» Аэлита Сафина за новогоднее оформление территории жилого дома 60/14.

Третье место получила председатель территориального общественного самоуправления «Уют» Марьям Мустафина за новогоднее оформление территории жилого дома 18/34.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов подвел итоги конкурса среди муниципалитетов на лучшее новогоднее оформление.