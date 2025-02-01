Минниханов подвел итоги конкурса среди муниципалитетов на лучшее новогоднее оформление

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства Татарстана подвели итоги XII Республиканского конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление.

Провел совещание с участием всех муниципалитетов региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева рассказала о конкурсе, его участниках и работе конкурсной комиссии. Комиссия состояла из 23 членов — представителей государственных органов и общественности. Она посетила 94 мероприятия в рамках конкурсного отбора.

В конкурсе, включавшем девять номинаций и один специальный приз «А у нас во дворе», приняли участие все муниципалитеты Татарстана, за исключением двух районов — Сабинского и Рыбно-Слободского. В результате были определены 14 победителей и 44 призера.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что участие в конкурсе — задача каждого муниципалитета и предприятия. По его словам, он нужен не членам комиссии, а жителям региона. Руководитель республики также напомнил, что новогодние каникулы — самые продолжительные, в это время вместе проводят досуг целые семьи, школьники, представители молодежи.

Рустам Минниханов поручил в дальнейшем систематизировать работу по подготовке конкурса и по подведению его итогов. Надо выработать единые конкурсные стандарты, подчеркнул он. Раис Татарстана также наградил дипломами победителей конкурса.

За «лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения (за исключением Альметьевского, Нижнекамского, Тукаевского муниципальных районов)», отмечен Елабужский район РТ.

Советский район Казани награжден за лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в районах столицы Татарстана.

Лучшим в оформлении центральной новогодней елки и проведении новогодних мероприятий из Нижнекамска, Альметьевска и районов Набережных Челнов признан Альметьевск.

Среди районов центральной и юго-восточной зоны отмечен Новошешминский район, среди районов заволжской зоны награждены Дрожжановский и Кайбицкий, среди районов северной зоны отмечен Тюлячинский, а северо-восточной — Менделеевский.

Из поселений, за исключением районных центров, в центральной зоне отмечено Булдырское сельское поселение Чистопольского района, в заволжской — Раифское сельское поселение Зеленодольского района, в северной — Суксинское сельское поселение Высокогорского района, в северо-восточной — Азьмушкинское сельское поселение Тукаевского района, а в юго-восточной — поселок городского типа Карабаш Бугульминского района.