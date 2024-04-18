В Челнах назвали предприятия, которые охотно трудоустраивают школьников на лето

Среди предприятий Набережных Челнов, которые привлекают детей к работе, обозначены «ТАТПРОФ», ПАО «КАМАЗ», «КАМАЗжилбыт», «Парк культуры и отдыха», «Кориб», «Сатурн», филиалы ТЭЦ и другие. За счет работодателей в 2023 году трудоустроено 645 школьников. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Центра занятости населения «Работа России» Татьяна Быданова.

«Мне хочется отметить ряд работодателей, которые из года в год организуют трудоустройство школьников на высоком уровне. У ребят есть и транспорт, на котором они добираются до предприятия, организованно ходят на обед, выдается форма, соблюдается все безопасные условия для труда школьников», — отметила спикер.

По словам Быдановой, ребята, которые ранее работали на подразделениях КАМАЗа или в «ТАТПРОФ», вновь изъявляют желания прийти на практику и на работу.

«Они уже сейчас все изъявляют желание пойти вновь туда и работают не один месяц, а кто и три месяца. То есть очень важно заинтересовать ребят, создать условия и дать им возможность почувствовать себя востребованными, как важна их помощь, которую они оказывают предприятию. Они приходят на практику после окончания и колледжа, и училища», — отметила докладчица.

В Центре занятости населения также реализуется практика трудоустройства молодежи «Пятая трудовая четверть». Ежегодно центр трудоустраивает до трех тысяч подростков. Так, в прошлом году работали более 3 тыс. человек.

По словам Татьяны Быдановой, только за три года было профинансировано более 36 млн рублей, что позволило трудоустроить 8,7 тыс. подростков. При реализации практики особое внимание уделяется детям из «группы риска».

«Специалисты центра на протяжении многих лет входят в состав комиссии по делам несовершеннолетних, принимают участие в разработке программы профилактической работы и лично знают о трудностях подростков. Для нас важно при трудоустройстве детей из неблагополучных семей помочь подросткам увидеть жизнь других людей, изменить картину восприятия повседневной жизни, принять опыт и энергию работы наставника», — отметила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Челнов озвучили размер зарплаты для подростков при летнем трудоустройстве.