Власти Челнов озвучили размер зарплаты для подростков при летнем трудоустройстве

Из городского бюджета Набережных Челнов власти дополнительно выделят 32 млн рублей на создание рабочих мест для летнего трудоустройства школьников. Дети от 14 лет смогут получать зарплату в пределах 14,5 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления образования Рустем Хузин.

«Летом дети имеют возможность не только отдохнуть, но и трудоустроиться, тем самым поправить материальное положение в семье. Ежегодно данный вид занятости детей приобретает всё большую и большую популярность. Мы это видим и в 2024 году. Благодаря поддержке администрации города из городского бюджета планируется выделить 32 млн рублей на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства школьников», — отметил спикер.

По его словам, выделенная сумма позволит организовать рабочие места для 2,5 тыс. ребят при четырехчасовом рабочем дне.

«Оплата труда при четырехчасовом рабочем дне составит: в виде заработной платы из бюджета города 12 тыс. рублей и дополнительная материальная помощь от Центра занятости в размере 2 650 рублей. У нас сумма в этом году при том же количестве трудоустраиваемых увеличилась почти в 2 раза», — подчеркнул Хузин.

Благодаря тому, что выделены дополнительные финансовые средства на организацию занятости, если ребенок трудоустраивается, он может получить порядка 14,5 тыс. рублей за свою работу, добавил докладчик.

Он пояснил, что школьники имеют возможность устроиться на работу двумя путями. Первый — через Набережночелнинский центр студенческих трудовых отрядов. Их работа будет осуществляться на территории образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, молодежной политики, городских учреждений. Второй — через центры занятости города. Здесь трудоустройство планируется на челнинских предприятиях.