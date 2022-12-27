В Челнах назвали крупные стройки, запланированные на 2023 год

В будущем году в Набережных Челнах планируется построить 300 тыс. кв. метров жилья, новую школу в 34-м микрорайоне и детский сад в 69-м комплексе, а также завершить первый этап строительства Московского проспекта. Об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев во время сессии Горсовета.

«Также планируем продолжить второй этап реконструкции и развития парка Прибрежный, начнем благоустройство набережной Табеева», — назвал направления развития города в наступающем году мэр.

Плановые показатели по вводу жилья за прошедший год в Набережных Челнах выполнены. В 2022 году в эксплуатацию введен 41 многоквартирный дом, отметил глава города. Помимо этого, выполнен ремонт в 125 многоквартирных домах на общую сумму 1,3 млрд рублей по 283 видам работ. По программе «Наш двор» благоустроены 119 дворовых территорий на сумму 2 млрд рублей. Было заменено освещение на городских магистралях, проведен ремонт дорог.

В общей сложности Набережные Челны участвовали в 13 федеральных и республиканских программах по строительству, капитальному ремонту и благоустройству объектов, имеющих для города особое значение.

Магдеев подчеркнул, что программы по капитальному ремонту школ, дворов, жилья, дорог не окажутся забытыми и будут продолжены на уровне прошлого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участников спецоперации на Украине будут реабилитировать в Набережных Челнах.