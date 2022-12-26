«Нельзя допустить „афганского синдрома“»: участников СВО будут реабилитировать в Челнах

Мэрия Набережных Челнов планирует организовать в Татарстане работу по реабилитации и адаптации мобилизованных. С такой просьбой власти Автограда обратились к руководству республики. Как избежать «афганского синдрома», поддержать участников спецоперации и их семьи, рассказал на завершающей сессии Горсовета глава города Наиль Магдеев.

В Набережных Челнах прошла завершающая сессия Горсовета

Фото: nabchelny.ru

«Любая операция имеет свойство когда-то заканчиваться»

До конца года остаются считанные дни, и традиционно в Татарстане подводят итоги уходящего года и строят планы развития на будущий. Так, в преддверии наступающего года мэр Набережных Челнах Наиль Магдеев заявил, что в Челнах планируется оборудовать центры по реабилитации и адаптации мобилизованных.

«Любая операция имеет свойство когда-то заканчиваться. Через определенное время в мирную жизнь вернутся наши ребята, и, безусловно, им понадобятся специальные программы по реабилитации и адаптации», — отметил мэр.

По словам Магдеева, вопросами реабилитации уже сегодня серьезно занимается градообразующее предприятие — КАМАЗ под руководством генерального директора Сергея Когогина. На базе санаторного комплекса развернута работа по подготовке медицинского персонала и необходимому оборудованию кабинетов.

«Мы попросили руководство, чтобы такая работа была бы развернута в целом по республике. Мы помним горький опыт „афганского синдрома“. Мы помним не очень положительный опыт в отношении воинов, вернувшихся после выполнения боевых задач с Северного Кавказа. Одним словом, нам таких ошибок больше нельзя допускать. Мы в состоянии сделать всё, чтобы адаптировать к мирной жизни наших воинов, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции и обязательно вернутся в нашу жизнь. Жизнь продолжается», — убежден мэр.

Вопросами реабилитации уже сегодня занимается КАМАЗ. На базе санаторного комплекса развернута работа по подготовке медперсонала и необходимому оборудованию кабинетов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В целом 2022 год стал испытанием на прочность для всей нашей страны, отметил Магдеев.

«Произошли события, которые повлияли на жизнь каждого из нас. На результатах деятельности Набережных Челнов, безусловно, отразилась ситуация, связанная с мобилизацией населения. Мы смогли провести мобилизационные мероприятия, выполнили все нормативы республиканской призывной комиссии. Для поддержки челнинцев, участвующих в СВО, объединился весь город, показал всем свои лучшие качества: единение и сплоченность. Я считаю, что наш город сдал серьезный экзамен на гражданскую зрелость, взаимопомощь и поддержку», — заключил Магдеев.

«Мы снимем последнюю рубашку и сделаем всё, чтобы поддержать семьи»

За три месяца с момента объявления частичной мобилизации Набережные Челны оказали помощь семьям призванных из запаса на сумму 128 млн 665 тыс. рублей. Автоград включился в оказание всемерной поддержки родным мобилизованных с первых дней указа Президента РФ Владимира Путина.

Наиль Магдеев: «В семьях мобилизованных появилось четыре долгожданных ребенка — два мальчика и две девочки» Фото: nabchelny.ru

«Мы взяли на себя обязательства в вопросах бесплатного посещения детских садов, горячего питания в школах, проезда на городском общественном транспорте, отдыха в пришкольных и загородных лагерях, посещения кружков, секций и культурных мероприятий. Кроме того, семьи мобилизованных воинов были освобождены от налога на землю и имущество за 2021 год. Также приняли решение о выплате по 100 тыс. рублей на каждого новорожденного ребенка мобилизованного. За это время в семьях мобилизованных появилось четыре долгожданных ребенка — два мальчика и две девочки», — напомнил Наиль Магдеев.

Мэр выразил благодарность за поддержку мобилизованных территориальным общественным самоуправлениям. Серьезную помощь и дополнительные меры поддержки семьям призванных из запаса оказывают крупные предприятия города, а также малый и средний бизнес.

С начала СВО при поддержке администрации города и неравнодушных жителей отправлено 500 тонн гуманитарного груза, часть — 90 тонн — в зону СВО, где служат воины из Татарстана. Также благодаря поддержке предпринимателей было доставлено три автомобиля УАЗ для перевозки раненых и больных.

«Это касается единовременных и ежемесячных выплат, обмундирования и многого другого. Вся помощь — будь то шефская или гуманитарная — доставляется по назначению», — заверил глава Автограда.

Он добавил, что поддержка мобилизованных и их семей будет продолжена и дальше.

С начала СВО при поддержке администрации города и неравнодушных жителей отправлено 500 тонн гуманитарного груза Фото: nabchelny.ru

«Мы снимем последнюю рубашку и сделаем всё, чтобы поддержать семьи. Мы за свои слова отвечаем. Будем находить все финансовые возможности, инструменты, душевное тепло всем тем, кто остался здесь и проводил дорогих сердцу мужчин — мужей, сыновей», — заключил мэр Набережных Челнов.

«Когда видишь, как живут люди, нашу повседневную жизнь начинаешь ценить совсем по-другому»

Наиль Магдеев рассказал, как в зоне СВО он встречался со своими земляками, а также воинами из Заинска, Апастово, Арска, Высокой Горы, Пестрецов и Казани.

«У наших воинов высокий боевой дух. Все тяготы воинской службы переносят с достоинством. Сам встречался, видел», — подчеркнул мэр.

При поддержке челнинца Рустама Гатина в пяти точках Лисичанска организовано горячее питание для 5 тыс. жителей города. В прошедшую субботу в этот город было отправлено семь машин с гуманитарным грузом.

«Я лично был в Лисичанске. Когда видишь, как живут люди, если это можно назвать жизнью, наш повседневный быт начинаешь ценить совсем по-другому», — отметил Магдеев.

При поддержке челнинца Рустама Гатина (в центре) в пяти точках Лисичанска организовано горячее питание для 5 тыс. жителей города Фото: nabchelny.ru

«Главный капитал города — это его жители»

В целом, несмотря на трудности, 2022 год стал успешным для города, акцентировал Наиль Магдеев. Удалось достичь положительных результатов во всех сферах экономики и социальной жизни Автограда.

«Главный капитал города — это его жители. В этом году свыше 3 тыс. пар создали свои семьи, родилось более 6 тыс. детей. 62% из родившихся — это вторые, третьи и более дети в семье», — отметил он.

Уровень качества жизни горожан зависит от эффективной работы предприятий. Объем отгруженной продукции на конец года прогнозируется в сумме 593,3 млрд рублей. На значение данного показателя повлияли предприятия обрабатывающей промышленности.

Существенную долю в развитие экономики вносит градообразующее предприятие — ПАО «КАМАЗ» до конца года планирует произвести более 43 тыс. грузовых автомобилей.

В этом году Набережных Челнах зарегистрирован 41 резидент территории опережающего развития «Набережные Челны». С начала года свою деятельность ведут пять новых резидентов.

«КАМАЗ» до конца года планирует произвести более 43 тыс. грузовых автомобилей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»​​​​​​

Всего резидентами создано более 7 тыс. рабочих мест, сумма налогов составила 13,7 млрд рублей. Объем капитальных вложений вырос до 26,5 млрд рублей. Объем привлеченных инвестиций по итогам года планируется в сумме 64,4 млрд рублей.

Сегодня в Набережных Челнах работают более 29 тыс. самозанятых, которые реализуют успешные проекты для города.

«Наша задача — в дальнейшем стимулировать развитие конкуренции, формировать все условия в городе для привлечения инвесторов», — подчеркнул градоначальник.

«Трудно представить нашу страну без КАМАЗа»

Плановые показатели по вводу жилья за прошедший год в Набережных Челнах выполнены. В 2022 году введен в эксплуатацию 41 многоквартирный дом, построена самая крупная в истории Автограда школа на 1501 место, новоселье справил коллектив драмтеатра «Мастеровые», ведется ремонт инфекционной больницы, сообщил Наиль Магдеев.

«Впереди не менее важные задачи: планируем построить 300 квадратных метров жилья, школу в 34-м микрорайоне, в 69-м комплексе — детский сад, завершить первый этап строительства Московского проспекта, продолжить второй этап реконструкции и развития парка «Прибрежный», начнем благоустройство набережной Табеева», — озвучил векторы развития города в наступающем году мэр.

В 2022 году построена самая крупная в истории Автограда школа на 1501 место Фото: nabchelny.ru

Также Магдеев отметил, что программы по капитальному ремонту школ и пищеблоков, дворов, жилья, дорог будут продолжены на уровне прошлого года. Особое внимание в городе будет уделено спортивной инфраструктуре.

В этом году выполнен ремонт в 125 многоквартирных домах на общую сумму 1,3 млрд рублей. По программе «Наш двор» отремонтировано 119 территорий на сумму 2 млрд рублей. Всего за три года проекта благоустроено 338 дворов, освоено 4,3 млрд рублей.

Ключевое внимание уделено строительству и ремонту дорог: выполнены работы по реконструкции улицы Гостева, участок от улицы Аэродромная до улицы Батенчука со строительством мостового перехода, реконструкция улицы Корпорация «Хайер», завершен ремонт проспекта Дружбы Народов и улицы Шамиля Усманова, а также ремонт подъездного пути к СНТ «Гидростроитель-1».

«Все положительные результаты — это результат совместного труда, бизнеса, власти, городского сообщества. Уверен, что при поддержке руководства республики, Президента Татарстана Рустама Минниханова, руководства страны, Правительства Российской Федерации все задачи, поставленные в нашем городе, будут выполнены. Набережные Челны — город стратегически важный, трудно представить нашу страну без КАМАЗа», — заключил Наиль Магдеев.