В Челнах назвали главные причины смертности горожан

В Набережных Челнах позитивным социально-демографическим фактором прошлого года является снижение смертности на 29%. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник челнинского ЗАГСа Равиля Зарипова.

«Причины смертности не изменились, — доложила спикер. — Также на первом месте болезни сердечно-сосудистой системы, что составляет 45%. На втором — злокачественные новообразования, 17%, на третьем — несчастные случаи, 13% и болезни органов дыхания, 11%».

По уровню смертности на 1 тыс. человек город имеет один из самых низких показателей — 9,2, тогда как по республике он равняется 11,5.

Из общего числа актов о смерти 56% (2576) приходится на регистрацию смерти мужчин, 44% (1989) — женщин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жительница Набережных Челнов стала мамой в 54 года.