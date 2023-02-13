Жительница Набережных Челнов стала мамой в 54 года

В Набережных Челнах назвали «возрастных» рекордсменов по деторождению и заключению брака. Так, самым «зрелым» отцом стал 63-летний мужчина, самой «старшей» мамой — 54-летняя челнинка. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник челнинского ЗАГСа Равиля Зарипова.

По данным учреждения, узами брака свои отношения скрепляют горожане всё более зрелого возраста — в среднем от 25 до 34 лет. Самым возрастным женихом стал 83-летний челнинец, женившийся на 74-летней избраннице.

Пик регистраций пришелся на август, когда браки заключили 482 семьи, меньше всего торжеств, 132, случилось в мае. Состоялось 131 бракосочетание с мобилизованными и 117 — с гражданами других государств: Таджикистана, Узбекистана, Армении, Вьетнама, Турции, Израиля, Германии.

На момент рождения малышей 85% родителей состоят в браке, 578 рождений зарегистрировано одновременно с установлением отцовства. Еще 358 (6%) мам решили воспитывать детей в одиночку. У 140 новорожденных один или оба родителя являются иностранными гражданами — это на 47% больше, чем год назад. Среди них граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Египта, Турции, Индонезии, Китая.

В 77% случаев брак расторгается по решению суда. Супруги расстаются со статусом мужа и жены и после 46 лет совместной жизни, и после двух месяцев супружества. Но основная доля разводов, 30%, приходится на семьи, чей стаж совместной жизни составляет от пяти до девяти лет. Инициаторами таких процессов чаще всего являются женщины. При этом 79 пар изменили свое первоначальное решение и сохранили семью.

«Повторные браки не редкость, но порой принятые решения бывают поспешны. Одна из семейных пар успела дважды расторгнуть брак за один год», — сообщила глава ЗАГСа.

«Обратить особое внимание на ситуацию с разводами, прежде всего в семьях, где воспитываются дети, — такую задачу поставил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету республики. Он отметил важность досудебного урегулирования конфликтов между супругами, а также необходимость поддержки пар, которые испытывают кризис в отношениях, оказания им максимального содействия в сохранении семьи. Мы в свою очередь готовы к диалогу, активному участию в партнерских проектах и информационному взаимодействию», — заключила спикер.