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Происшествия 24 августа 2023 19:54

В Челнах нашли пропавшего мужчину, который нуждался в медпомощи

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В Набережных Челнах нашли мужчину, который пропал в минувший вторник и нуждался в медицинской помощи. Об этом агентству сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пропажа мужчины сильно обеспокоила челнинцев. В мессенджерах стало активно пересылаться сообщение о том, что мужчина является особо-опасным преступником.

Также неизвестный автор сообщения сообщал, что мужчина является пациентом тубдиспансера. Сбежал он якобы во время проведения флюорографии через окно в кабинете врача.

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