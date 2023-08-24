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В Челнах нашли пропавшего мужчину, который нуждался в медпомощи
В Набережных Челнах нашли мужчину, который пропал в минувший вторник и нуждался в медицинской помощи. Об этом агентству сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что пропажа мужчины сильно обеспокоила челнинцев. В мессенджерах стало активно пересылаться сообщение о том, что мужчина является особо-опасным преступником.
Также неизвестный автор сообщения сообщал, что мужчина является пациентом тубдиспансера. Сбежал он якобы во время проведения флюорографии через окно в кабинете врача.
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