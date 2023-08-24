В Набережных Челнах разыскивают мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Волонтеры добровольческого поисково-спасательный отряд «Орел» Республики Татарстан разыскивают мужчину, который пропал без вести и нуждается в медицинской помощи.

Фото: © Поисковый отряд «Орел»

Пропажа мужчины сильно обеспокоила жителей Набережных Челнов, так как в мессенджерах стало активно пересылаться сообщение о том, что мужчина является особо-опасным преступником. Также неизвестный автор сообщения пишет, что мужчина является пациентом тубдиспансера. Сбежал он якобы во время проведения флюорографии через окно в кабинете врача.