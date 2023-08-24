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Происшествия 24 августа 2023 10:42

В Набережных Челнах разыскивают мужчину, который нуждается в медицинской помощи

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Волонтеры добровольческого поисково-спасательный отряд «Орел» Республики Татарстан разыскивают мужчину, который пропал без вести и нуждается в медицинской помощи.

Фото: © Поисковый отряд «Орел»

Пропажа мужчины сильно обеспокоила жителей Набережных Челнов, так как в мессенджерах стало активно пересылаться сообщение о том, что мужчина является особо-опасным преступником. Также неизвестный автор сообщения пишет, что мужчина является пациентом тубдиспансера. Сбежал он якобы во время проведения флюорографии через окно в кабинете врача.

Фото: © Соцсети

#розыск #поисковые отряды #Набережные Челны
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