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В Набережных Челнах разыскивают мужчину, который нуждается в медицинской помощи
Волонтеры добровольческого поисково-спасательный отряд «Орел» Республики Татарстан разыскивают мужчину, который пропал без вести и нуждается в медицинской помощи.
Пропажа мужчины сильно обеспокоила жителей Набережных Челнов, так как в мессенджерах стало активно пересылаться сообщение о том, что мужчина является особо-опасным преступником. Также неизвестный автор сообщения пишет, что мужчина является пациентом тубдиспансера. Сбежал он якобы во время проведения флюорографии через окно в кабинете врача.
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