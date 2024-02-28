В Челнах нашли девушку-подростка, которая пропала две недели назад

Накануне вечером в Набережных Челнах нашли 17-летнюю девушку, пропавшую две недели назад. Об этом сообщает ПСО Челны поиск «Василиса».

Напомним, что о пропаже подростка стало известно 13 февраля. Девушка ушла из дома в 41-м комплексе, после этого о ее местоположении ничего не было известно.