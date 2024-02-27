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В Челнах ищут 17-летнюю девушку, пропавшую две недели назад
В Набережных Челнах ведутся поиски 17-летней Анастасии Земляновой, которая пропала 13 февраля, сообщает ПСО Челны поиск «Василиса».
Девушка худощавого телосложения, ростом 165 сантиметров, у нее длинные черные волосы. В день исчезновения она была одета в черную куртку и черные штаны, а также в черное худи с капюшоном и белые кроссовки.
Волонтеры предполагают, что девушка может находиться в Нижнекамске. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону +7 937 577 96 01.
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