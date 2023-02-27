В Челнах начнут искать земельные участки под четвертую очередь промпарка «Развитие»

В Набережных Челнах будет создана четвертая очередь промпарка «Развитие», для повышения инвестиционной привлекательности исполком города должен изыскать земли под новый объект. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

На сегодняшний день создается третья очередь промпарка, но не все заявившиеся компании смогли получить земельные участки. Поэтому, по словам руководителя города, требуется «принципиальное решение», чтобы четвертую очередь промышленного парка «Развитие» предоставить тем, кто не прошел по разным причинам отбор, но готов дальше развиваться. Так, например, одна из компаний оказалась больше, чем сам участок.

«Десять предприятий остались, мы что, можем просто так их оставить? Конечно, не можем, и нужно найти решение, понимая, что эти люди готовы вложить свои деньги и дальше этим вопросом заниматься», — отметил глава города.

Все челнинские предприятия представили прекрасные проекты, добавил Магдеев. «Кто приходил, говорили: „Дайте нам возможность расширять производство, дайте нам новую площадку, потому что первая очередь промпарка „Развитие“ заполнена, вторая очередь заполнена“. Они говорили, что готовы выплачивать такое количество налогов. Ну как тут не помочь? Первоосновой экономики является сбор налогов», — подчеркнул Магдеев.

Ранее на отчетной сессии Горсовета Наиль Магдеев назвал преграду для развития бизнеса в Челнах – по его словам, развитию бизнеса в Набережных Челнах не хватает промышленных площадей, сталкиваются с такой проблемой предприниматели, которые готовы расширяться.