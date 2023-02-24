«Происходят интересные вещи»: Магдеев назвал преграду для развития бизнеса в Челнах

Развитию бизнеса в Набережных Челнах не хватает промышленных площадей — с такой проблемой сталкиваются предприниматели, которые готовы развиваться и расширяться. Данную проблему на XXI заседания Городского Совета озвучил мэр города Наиль Магдеев.

«В Челнах, коллеги, происходят интересные вещи. Люди готовы дальше развиваться, вкладываться в производство, но не хватает именно производственных площадей. Средняя заполняемость по всем паркам составляет более 90%. Это говорит о высокой активности бизнеса в городе», — отметил руководитель города.

Градоначальник сообщил, что численность работников в промышленных парках выросла на 12%, или 17,7 тыс. сотрудников. 357 резидентов с оборотом 198 млрд рублей осуществляют свою деятельность в 13 промышленных и индустриальных парков.

Мэр поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку — в этом году начнется строительство третьей очереди парка «Развитие», где 12 компаний планируют вложить 1,5 млрд рублей инвестиций и создать более 600 новых рабочих мест. Более того, на данный момент есть потребность в строительстве следующей, четвертой очереди парка. Уже 10 компаний и предприятий Челнов заявились на получение земельного участка в промпарках.

По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал составил 64,4 млрд рублей.