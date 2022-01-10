В 2022 году в Челнах начнется благоустройство парка «Прибрежный»

В 2022 году в Набережных Челнах планируется начать первый этап благоустройства парка «Прибрежный». По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на эти цели выделено 150 млн рублей. Об этом сегодня на аппаратном совещании рассказал руководитель исполкома Фарид Салахов.

«На сегодняшний день ведется проектирование парка», — отметил спикер.

По республиканской программе капитального ремонта спортивных объектов запланирована реконструкция стадиона «Строитель». Для реализации проекта из бюджета Татарстана выделено 170 млн рублей. Кроме того, около 5 млн рублей направят на разработку проектно-сметной документации для строительства Центра волейбола. Будет заменено основание футбольного поля стадиона «КАМАЗ».

«В рамках реализации [программы] „Наш двор“ запланировано благоустройство 81 двора. Лимит финансирования составляет 1 млрд 374 млн рублей, в том числе на ремонт дорог — 980 млн рублей, ремонт освещения — 197 млн рублей, установку и замену малых архитектурных форм — 197 млн рублей», — отметил Салахов.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 33 парка.