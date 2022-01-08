В Татарстане по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 33 парка

За 2022 год в Татарстане по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроят 33 парка. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» будут вестись работы на 37 объектах. Помимо парков, речь идет о строительстве двух дорог и реконструкции очистных сооружений в жилых комплексах, строительстве системы водоснабжения с водозаборным узлом в городе Нурлате и расселении более 13 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Из 33 включенных в нацпроект парков шесть являются победителями общероссийского Конкурса малых городов и исторических поселений. Дополнительно за счет средств республиканского бюджета в Татарстане благоустроят еще 32 объекта, уточнил докладчик.

В рамках национального проекта «Экология» предусмотрены работы на трех объектах. Продолжится реконструкция биологических очистных сооружений, будет вестись рекультивация иловых полей и Самосыровского полигона в Казани.

По национальному проекту «Здравоохранение» запланировано строительство и реконструкция 34 объектов. Это 29 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 зданий центральных районных больниц муниципалитетов Татарстана, пояснил министр.

Работы по национальному проекту «Культура» предусматривают строительство, реконструкци. и капитальный ремонт 11 объектов. Это дома культуры, детские музыкальные школы и музеи, а также Театр юного зрителя в Нижнекамске. Запланирована и реновация киноконцертного зала в Альметьевске.

В рамках национального проекта «Демография» планируется строительство двух объектов: детского сада в Казани и крытого катка с искусственным льдом в поселке Алексеевское. Возвести каток изначально планировалось в 2021 году, отметил Айзатуллин.

Кроме того, строительство школы на 100 мест в селе Шильнебаш Тукаевского района РТ и капитальный ремонт спортивных залов в Апастовском и Бавлинском районах предусмотрены национальным проектом «Образование».

Таким образом, всего в Татарстане в рамках шести национальных проектов будут реализовываться 12 федеральных. Запланированы работы на 90 объектах, по всем заключены соглашения с профильными федеральными министерствами и ведомствами. Помимо этого, в наступившем году запланирована реализация мероприятий по 44 республиканским программам, добавил глава Минстроя РТ.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году их цели были скорректированы из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса.