В Челнах появятся малоэтажный микрорайон и микрорайон с 25-этажками

В Набережных Челнах появятся малоэтажный микрорайон между Красными Челнами и Замелекесьем и микрорайон с высотными зданиями за 65-м комплексом. О своих планах застройщики рассказали на публичных слушаниях в мэрии Автограда, пишут «Челнинские известия».

Застроить земли бывшего ГСК «Восход» в старой части города, срок аренды которых истек, планирует выкупившая этот участок за 57,8 млн рублей компания предпринимателя Марселя Мингалимова ООО «СЗ „Инвестор“».

Здесь предполагается возвести как блокированные и малоэтажные многоквартирные дома, так и индивидуальные. На территории в 38 тыс. кв. метров должны разместиться девять жилых домов общей площадью 30 тыс. кв. метров. Помимо 500 квартир на 1000 человек предусмотрены машино-мест и один детский сад, рассказал представитель застройщика Булат Хубатуллин.

Фото: © «Челнинские известия»

Издание замечает, что, судя по представленным слайдам, в жилом комплексе не будет домов выше трех этажей. «Земельный участок был реализован, „Инвестор“ выкупил его и сейчас разрабатывает проект планировки. Застройщик опытный», — прокомментировал ситуацию начальник службы градостроительного развития Ленар Сальманов, который вел слушания.

В свою очередь возвести микрорайон для 6,5 тыс. жителей на месте поля, расположенного у пересечения проспекта Абсалямова и улицы Алиша, собирается ООО «Свит Хоум». Работы на участке площадью 16 гектаров начнутся в 2023 году, а завершиться они должны будут только в 2032-м, пояснил представитель компании Ильшат Кашафутдинов.

Всего здесь в четыре этапа планируется построить более 4 тыс. квартир. Первый блок из 14–19- и 25-этажных домов, которые выстроятся вокруг закрытого двора без машин, должны будут завершить к 2026 году. В жилом комплексе зарезервировано место для детского сада на 260 мест. Запланированы плоскостная стоянка и многоуровневый паркинг на 500 машино-мест.

Фото: © «Челнинские известия»

«Группы домов объединены между собой широким бульваром, на котором будут находиться игровые зоны и зоны досуга. Окончанием бульвара станет площадка, парковая зона для отдыха и проведения общественных мероприятий. <…> Велодорожки обустроят отдельно от тротуаров — они создадут большой и малый контур внутри микрорайона», — поделился деталями проекта представитель застройщика.

При этом он признал, что для прокладки сетей потребуется большая работа, потому что строительство будет вестись фактически в поле. По его словам, рассматривается участие в различных федеральных программах.

Ленар Сальманов в связи с этим упомянул соседние пустые участки, которые принадлежат компании «Эссен». Она тоже разрабатывает проект планировки, но там особую сложность будет представлять действующая нефтяная скважина, уточнил чиновник.