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Ру Тат
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Общество
3 ноября 2022  14:12
Эльза Кузнецова

В Челнах началась установка каркаса центральной новогодней елки

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В Челнах началась установка каркаса центральной новогодней елки

В Набережных Челнах возводят каркас будущей новогодней елки. Об этом сообщается в Telegram-канале паблика Автограда.

«Каркас возводится. Такая ситуация на сегодня, 3 ноября», — уточняется в посте. 

Подготовительные работы на площади перед мэрией начались 27 октября — специалисты установили постамент, подготовили и расчистили территорию. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Челны выделят 12 млн рублей на новогодние подарки детям военнослужащих в зоне СВО.

Фото: https://t.me/rimmachelny/

#Набережные Челны
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