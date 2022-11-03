В Челнах началась установка каркаса центральной новогодней елки

В Набережных Челнах возводят каркас будущей новогодней елки. Об этом сообщается в Telegram-канале паблика Автограда.

«Каркас возводится. Такая ситуация на сегодня, 3 ноября», — уточняется в посте.

Подготовительные работы на площади перед мэрией начались 27 октября — специалисты установили постамент, подготовили и расчистили территорию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Челны выделят 12 млн рублей на новогодние подарки детям военнослужащих в зоне СВО.