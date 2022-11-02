«Кормилец ушел защищать Родину»: горсовет Челнов освободил участников СВО от двух налогов

Направить бюджетные средства на поддержку семей мобилизованных воинов решили сегодня депутаты на заседании горсовета Набережных Челнов. Также народные избранники решили освободить участников специальной военной операции от уплаты некоторых налогов в городской бюджет. Подробности — в материале «Татар-информа».

Наиль Магдеев: «Наша с вами задача — работать для людей, и особенно для семей, где мужья и сыновья ушли защищать Родину. Бюджет для того и существует, чтобы его тратить на нужды людей» Фото: nabchelny.ru

«Полностью освобождаем семьи военнослужащих от серьезных затрат»

Помимо депутатов горсовета на заседании присутствовали парламентарии Госсовета Татарстана Владимир Чагин, Олег Николаев, Светлана Захарова.

Начальник Управления финансов Светлана Мулюкова доложила, что на поддержку детей мобилизованных из бюджета Набережных Челнов будет направлено 20 млн рублей. По словам докладчика, данные средства выделены на финансирование расходов из-за освобождения от родительской платы за содержание детей, посещающих детские сады.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, комментируя выступление коллеги, напомнил, что с 1 октября дети, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, получают бесплатное школьное питание. Дошкольникам город оплачивает посещение детских садов.

Мэр подчеркнул, что в Челнах большое количество таких семей — чуть более 800 мобилизованных граждан убыли на учебные полигоны. Порядка 800-900 детей военнообязанных бесплатно питаются в школах, еще 400-500 ходят в детские сады.

«Мы полностью освобождаем семьи военнослужащих от серьезных затрат, платить будем мы, город. Мы понимаем, что основной кормилец ушел защищать Родину. Пока эти затраты составляют только 20 млн, но они будут кратно больше. Это только начало. Надо будет — и 120 млн будем платить. Наша с вами задача — работать для людей, и особенно для семей, где мужья и сыновья ушли защищать Родину. Бюджет для того и существует, чтобы его тратить на нужды людей», — подчеркнул мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник напомнил, что в городской бюджет вносятся изменения за счет дополнительных финансовых ресурсов, поступивших из республиканского бюджета, а также за счет дополнительных доходов местной казны.

«Потратим на то, что требует решения — помощь и поддержка семей военнослужащих. Наши действия правильные. Поступаем по-человечески. И дальше будем смотреть, насколько эта ситуация продлится. Этим годом она еще не закончится», — предположил мэр.

Светлана Мулюкова доложила, что на поддержку детей мобилизованных из бюджета Набережных Челнов будет направлено 20 млн рублей Фото: nabchelny.ru

«Двойной тягой будем оказывать помощь и поддержку»

Еще 12 млн рублей будут направлены на организацию новогодних мероприятий и закупку подарков для детей из малообеспеченных семей, сотрудников муниципальных учреждений и военнослужащих, призванных в рамках проведения специальной военной операции, сообщила главный финансист города Светлана Мулюкова.

Депутаты города единогласно утвердили данное решение.

Мэр Челнов также привел в пример поддержку, которую семьям мобилизованных предоставляет КАМАЗ. Здесь за каждым ушедшим защищать Родину сохранена зарплата в 50 тыс. рублей.

«Мы понимаем, что такое временно остаться без мужчин. Осталась семья, дети, супруга. Поэтому в данном случае мы и предприятия двойной тягой будем оказывать помощь. Мы, как люди, сопричастные к событиям, которые происходят в стране, должны протянуть руку помощи. Это ответ на вопрос, чем занимаются депутаты городского совета. Депутаты принимают решения во благо людей», — прокомментировал Магдеев и протянул руку вперед, символизируя характерный жест помощи.

Мулюкова добавила, что 10 млн рублей направлены на финансирование драмтеатра «Мастеровые» и новой школы № 62. «Построить мы построили, ура, ура! Но все это надо содержать! Это немалые суммы», — прокомментировал Магдеев. Еще 3 млн рублей выделены на финансирование публикаций муниципальных правовых актов в печатных изданиях, 4 млн — на исполнение судебных решений.

12 млн рублей будут направлены на организацию новогодних мероприятий и закупку подарков для детей из малообеспеченных семей Фото: nabchelny.ru

«Нам разницы нет – мобилизованный или пошел по зову сердца в добровольческий батальон»

Мобилизованные и добровольцы из Набережных Челнов, принимающие участие в спецоперации на Украине, освобождены от налога на имущество и землю. Такое решение также было единогласно принято депутатами горсовета.

«Предлагается граждан России, проживающих в Набережных Челнах, призванных на военную службу по частичной мобилизации, и членов их семей освободить от налогообложения в отношении одного объекта по земле и имуществу», — доложила Мулюкова.

Мэр прокомментировал, что данный шаг — мера социальной поддержки в денежном эквиваленте для семей военнослужащих. Он напомнил, что наступило время выплаты имущественного налога за 2021 год в местный бюджет.

«Лица, которые призваны в рамках частичной мобилизации, добровольцы батальонов „Алга“ и „Тимер“, — нам разницы нет, мобилизованный ты или пошел по зову сердца в добровольческий батальон. На поле боя они в одинаковых условиях. Мы на этот шаг идем. Полное освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество за 2021 год. Это квартира, дачный участок или земля, если арендуется у муниципалитета», — отметил градоначальник.

Глава города отметил, что считает абсолютного правильным, что мобилизованные именно освобождаются от уплаты налогов.

«Выносилось предложение об отсрочке. Но за это потом все равно придется платить. Поэтому никаких отсрочек», — сказал глава города.

Он напомнил, что в Челнах уже реализуют четыре меры поддержки, принятые горсоветом и исполкомом, — это бесплатное питание в школах, освобождение от платы за детсад, денежная компенсация за транспортное обслуживание, освобождение от налога на имущество физлиц. Со стороны республики также действует отмена транспортного налога для мобилизованных.

Ирина Сагидуллина сообщила, что Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики провело проверку декларации Шаронова о доходах и расходах за 2020 и 2021 годы Фото: nabchelny.ru

«Прицеп — это же не яхта на берегу лазурного моря»

Резонансным на сессии стало вынесение предупреждения депутату Эдуарду Шаронову за нарушения в декларации о доходах. Такая мера ответственности была избрана его коллегами.

Вице-мэр Ирина Сагидуллина сообщила, что Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики провело проверку декларации Шаронова о доходах и расходах за 2020 и 2021 годы. Основанием для проверки стала информация прокуратуры Челнов о нарушениях за 2020 год.

Во время проверки было выявлено, что Шаронов не указал прицеп марки Finn-traileri FT-27 2012 года выпуска, а также банковский счет с нулевым остатком.

В справке супруги он не отразил доход по временной нетрудоспособности, половину квартиры площадью 51 кв. метр и нежилые здания. Хотя земельный участок, на котором они стоят, в декларации указан. Помимо этого, не указаны пять банковских счетов с нулевыми остатками. Сагидуллина отметила, что за 2021 год нарушений не выявлено.

Мэр призвал всех депутатов внимательно относиться к своей отчетности. «Все мы с вами публичные люди. Избираясь в горсовет, каждый из нас понимал, что необходимо скрупулезно отчитываться о доходах и расходах. Невнимательность приводит к таким вещам. Земельный участок указал, а имущество на нем не указал. Дело в прицепе, что ли? Это же не яхта на берегу лазурного моря... Счета в ряде банков с нулевыми остатками... Я не думаю, что в этом есть злой умысел», — предположил Магдеев.

Фото на анонсе: nabchelny.ru