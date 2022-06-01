В Челнах стартовала летняя оздоровительная кампания для детей

Сегодня, 1 июня, в Набережных Челнах начались заезды в пришкольные и загородные лагеря. Этим летом в пришкольных лагерях отдохнут 7,8 тыс. детей. Они будут работать на базах 51 школы. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

В загородных оздоровительных учреждениях «Звездный», «Солнечный», «Крылатый», «Росинка», «Бумажник», «Солнышко» и санатории «Жемчужина» отдохнут 1 230 детей.

В профильных сменах досуг проведут 4,3 тыс. детей — это тематические смены, которые организуют учреждения дополнительного образования, молодежные учреждения, учреждения физической культуры и спорта. Они запланированы в загородных лагерях Тукаевского района и Набережных Челнов.

На летний отдых в городе предусмотрено более 240 млн рублей из разных уровней бюджета: республиканского, городского, а также за счет предприятий, организаций и обязательных родительских взносов.

Также в этом году выделено 295 мест для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом летнем оздоровительном сезоне в лагерях Татарстана и Черноморского побережья отдохнут более 180 тыс. детей из республики.