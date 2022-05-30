Этим летом в лагерях отдохнут более 180 тыс. детей из Татарстана

В этом летнем оздоровительном сезоне в лагерях Татарстана и Черноморского побережья отдохнут более 180 тыс. детей из республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В частности, около 90 тыс. юных татарстанцев отправятся в стационарные лагеря. Порядка 5 тыс. детей отдохнут в Крыму и Краснодарском крае, почти 12 тыс. в палаточных лагерях, свыше 11 тыс. в лагерях труда и отдыха и более 56 тыс. в пришкольных лагерях.

«В этом году будут обеспечивать летний отдых для детей порядка 1,5 тыс. организаций. Уже сейчас стартовала оздоровительная программа. Часть детей уже заехали в лагеря. Начиная с 1 июня будет большой заезд. Это более 50 тыс. детей», - отметил спикер.

На организацию детского летнего отдыха в Татарстане в этом году выделено порядка 1,7 млрд рублей, что почти на 100 млн больше, чем в 2021 году. При этом на безвозмездной основе предоставляются свыше 42 тыс. путевок. Летним отдыхом за счет бюджета региона будут обеспечены дети в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в лечении и реабилитации и хронически больные дети. Кроме того, почти 7 тыс. путевок будут предоставлены детям, хорошо проявившим себя в учебе, победителям и призерам олимпиад, добавил Садыков.

«Более 5 тыс. детей из Татарстана отправятся в детские лагеря Черноморского побережья «Витязево», «Глобус», «Юбилейный» в Краснодарском крае и «Сатера» в Крыму. Со второго июня начинаются отправки», - заявил он.

Ринат Садыков напомнил, что на детские лагеря Татарстана распространяется система кешбэка, когда родитель может вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей при оплате через платежную систему «МИР». Уже на сегодняшний день таким образом приобретено почти 30 тыс. путевок.

С этого сезона каждое утро в лагере будет начинаться с поднятия государственных флагов России и Татарстана, а также исполнения гимнов, сообщил Садыков.

Отдельное внимание будет уделено безопасности детей и персонала на территории оздоровительного учреждения. Для лагерей работают стандарты пожарной безопасности, работники должны пройти медицинский осмотр, а на охрану территорий выделено почти 30 млн рублей.

«Сегодня каждый лагерь в Татарстане имеет свою категорию безопасности, в зависимости от которой обеспечен разными мерами. Это и защита на воротах, КПП, система видеонаблюдения и так далее», - пояснил Садыков.

При этом в 2022 году ослабили некоторые ограничения, вызванные коронавирусом. Так, теперь заполняемость лагеря может достигать 100%, дети могут посещать экскурсии, а персоналу необязательно жить на территории лагеря. Но под запретом остаются массовые мероприятия в помещениях.

«Выделяются средства на подготовку и медицинские осмотры персонала лагерей, что осуществляется повсеместно в Татарстане. Это перечень из 13 пунктов, куда входит и осмотр психологом, дерматовенерологом, терапевтом и другими врачами. Это позволяет обеспечить безопасный летний отдых в лагерях», - отметил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

В этот летний сезон продолжат работу и пришкольные лагеря, там отдохнут свыше 56 тыс. школьников. При этом особое внимание нужно уделить детям из приемных семей, с ОВЗ, сиротам и тем, кто стоит на учете в разных органах МВД, подчеркнула замминистра науки и образования РТ Алсу Асадуллина.

«Пришкольные лагеря уже начали работать. С этого года, как и в других видах лагерей, утро начинается с поднятия государственных флагов и гимнов России и Татарстана. В каждом пришкольном лагере работает новая программа «Содружество орлят России», которая нацелена на начальные классы и включает в себя различные квесты, игры и другие виды активностей», - пояснила она.

В заключении первый замминистра по дела молодежи РТ Ринат Садыков добавил, что с 1 июня в Татарстане заработает горячая линия, посвященная детскому отдыху по номеру 8 (843) 207-28-73, а также федеральный номер 8 (800) 444-35-38.

По его словам, в лагеря республики уже раскуплены почти полностью путевки в первую и вторую смены, а в лагеря Черноморского побережья продано до 90% путевок.