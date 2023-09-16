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В Челнах начались съемки сериала «Город Брежнев» по роману Шамиля Идиатуллина
В Набережных Челнах стартовали съемки сериала «Город Брежнев» по одноименному роману Шамиля Идиатуллина. Об этом пишет газета «Челнинские известия».
Всего съемки сериала на территории Автограда продлятся три дня — таким образом, впереди суббота и воскресенье. В первый день съемочный процесс был организован на улице команды «КАМАЗ-мастер».
Ранее в Челнах состоялся кастинг, на который приглашали мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 15 лет, а также мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет. В пятницу для участия в массовке пригласили примерно 30 человек.
Восьмисерийный сериал для телеканала НТВ снимает санкт-петербургская студия «ТриИксМедиа». Помимо Челнов, съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Кисловодске.
В главных ролях заняты Тимур Шамсутдинов, Денис Васильев и Дарья Кукарских. Действие сериала, как и романа, будет происходить в 1983 году, в городе Брежневе — такое название Набережные Челны носили с 1982 по 1988 год.
Создатели сериала планируют показать историю главного героя — подростка Артура — на фоне первого десятилетия работы КАМАЗа. Предполагается показать как производственные будни автогиганта, так и дворовую жизнь детей камазовцев, вовлеченных в борьбу уличных группировок.
Сам автор опубликованного в 2017 году романа в процесс создания сериала не вмешивается. «Я смиренно сижу на берегу и жду. Очень надеюсь, что всё получится», — заметил зимой Шамиль Идиатуллин в интервью изданию «Миллиард.Татар».
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