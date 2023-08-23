Шамиль Идиатуллин об экранизации романа «Город Брежнев»: «Интересно дождаться результата»

Телеканал НТВ приступил к съемкам восьмисерийного фильма «Город Брежнев» по мотивам одноименного романа Шамиля Идиатуллина.

«Я страшно рад, что съемки стартовали, что они будут проходить не только в Питере, Ленобласти и Кисловодске, но и в Набережных Челнах, что группа собрала замечательных спецов, одновременно очень молодых и очень профессиональных, которые настроены сделать честное и интересное историческое кино современными средствами», — прокомментировал писатель начало съемок изданию «Миллиард.Татар».

Идиатуллин уточнил, что не участвовал в работе над сценарием, если не считать пары консультаций. «К тому же меня сразу предупредили, что сериал будет по мотивам, а не буквальной экранизацией романа. Тем интересней дождаться результата», — резюмировал он.

История главного героя — подростка Артура — развернется на фоне первого десятилетия работы КАМАЗа. Планируется показать как производственные будни автогиганта, так и дворовую жизнь детей камазовцев, вовлеченных в борьбу группировок на улицах молодого города. Главные роли исполнят Тимур Шамсутдинов, Денис Васильев и Дарья Кукарских. Действие картины будет происходить в 1983 году в Брежневе, такое название Набережные Челны носили с 1982 по 1988 год.

Интервью с писателем Шамилем Идиатуллиным можно прочитать здесь.