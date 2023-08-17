В Челнах начались проверки детсадов перед новым учебным годом

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В 131 детском саду Набережных Челнов начались проверки перед началом нового учебного года. Об этом сообщает мэрия Автограда в своем Telegram-канале.

В дошкольных образовательных учреждениях работают шесть комиссий трех районов города: Автозаводского, Комсомольского и Центрального.

Комиссии должны проверить, созданы ли в детсадах оптимальные условия для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников.

В мэрии подчеркивают, что члены комиссий отмечают хороший уровень готовности дошкольных учреждений как к новому учебному году, так и к отопительному сезону.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву продемонстрировали интерактивы новой мегашколы.