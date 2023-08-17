Face ID и кабинет с 3D-очками: мэру Челнов продемонстрировали интерактивы новой мегашколы

Мэр Набережых Челнов Наиль Магдеев посетил построенную в этом году мегашколу, где ему продемонстрировали современное оснащение кабинетов и работу систем безопасности.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

При входе в школьный холл учеников и учителей будут проверять с помощью Face ID. Это специальная камера, которая позволяет распознавать людей по лицу. Причем с помощью системы можно не только контролировать посещаемость, но и измерять температуру входящих людей. Если она повышена, то данные о заболевшем система передаст в медпункт.

«У нас реализовано несколько решений, которых в полноценном виде нет ни в одной школе России. Например, у нас кабинет с 3D-очками: 28 рабочих мест, чтобы полноценно весь класс мог сесть и работать», — рассказал директор центра образования №16 Рамиль Садриев.

В классах установлены интерактивно-меловые комплексы, которые состоят из трех досок: интерактивной, магнитно-маркерной и меловой. В центре образования — два бассейна для занятий ребят физкультурой. Самое современное оборудование стоит в пищеблоке, что позволит детям всегда получать горячую еду.

«В столовой у нас есть индукционные плиты, котлы, макароноварки, пельменеварки. На мой взгляд, это намного улучшает и облегчает работу всего персонала, соответственно, мы снимаем вопрос, что блюда бывают холодными», — пояснила заведующая производством школы Регина Зайнуллина.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Мегашколу построили за рекордно короткие сроки — восемь месяцев при нормативных 24. Но, как заверили строители, на качестве работ это никак не сказалось. К тому же они дают гарантию сроком на пять лет.

«Здание стоит на сваях так, что никаких проблем нет, никаких просадок, усадок — ничего не будет. Трещины, возможно, будут, но мы никуда не уходим, гарантийное обязательство несем всегда. Придем в каникулы и косметически такие трещины заделаем. Если будут. Но я не помню, чтобы у нас из-за семи предыдущих школ, что строили наши строители, были вопросы, проблемы. Поэтому этих вопросов и проблем не было никогда», — подчеркнули представители компании-застройщика.

Мегашкола рассчитана на 1501 учащегося. Обучаться здесь будут ученики с 1-го по 7-й класс, а потом школа будет расти вместе с ними: ребята будут переходить в следующие классы.

«34-й микрорайон достаточно молодой: здесь много детей. Поэтому школа в комплексе была необходима. Иначе бы пришлось возить ребят в автобусах до других образовательных учреждений», — заметил Наиль Магдеев.

Строительство школы обошлось в 2,5 млрд рублей.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.