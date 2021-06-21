За неделю в Челнах на 7,5% выросла заболеваемость ОРВИ

В Набережных Челнах в минувшую неделю наблюдался рост количества заболевших ОРВИ. Об этом сообщает местный отдел Роспотребнадзора.

За последние семь дней в городе было зарегистрировано 1396 случаев острых респираторных вирусных инфекций, заболевших гриппом не регистрировалось.

Показатель заболеваемости составил 26,6 на 10 тыс. населения. По данным челнинского отдела Роспотребнадзора, заболеваемость ниже уровня средних многолетних наблюдений на 10,5%. Однако по сравнению с предыдущей семидневкой показатель увеличился на 7,5%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде увеличилось число суточных обращений по коронавирусной инфекции.