В Челнах выросло количество обращений заболевших Covid-19 за сутки

В Набережных Челнах растет число обращений заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, сообщил на деловом понедельнике главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Если в более стабильные периоды за сутки Covid-19 диагностировался у шести и чуть более горожан, то теперь он выявляется у десяти и более челнинцев, сообщил представитель Роспотребнадзора.

Всего за пандемию коронавирусная инфекция была обнаружена у 2 749 челнинцев. Это на 11,6% ниже среднереспубликанского уровня, но обстановка остается напряженной. Под медицинским наблюдением остаются 86 человек.

«Тенденций к снижению нет. С учетом роста количества новых случаев в различных регионах России мы рассматриваем варианты по увеличению числа резервных коек в госпиталях», – подтвердил начальник Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев.