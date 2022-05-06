В Челнах на время репетиции к Параду Победы и 9 мая ограничат движение автотранспорта

На время подготовки к Параду Победы и 9 мая в Набережных Челнах будет введено ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии автограда.

Движение будет ограничено 6 и 7 мая с 13.55 до 17.00 по проспекту Мусы Джалиля на участке от улицы Центральная до улицы им. Батенчука.

Помимо этого, сегодня с 17.00 до 23.00 ограничения введены по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на участке от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, по улице Раскольникова в обоих направлениях от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.

В День Победы с 7.00 до 11.30 часов движение будет ограничено по проспекту Мусы Джалиля в обоих направлениях на участке от Казанского проспекта до улицы Центральная и по улице Батенчука — от бульвара Ямашева до улицы Тукая.



9 мая с 17.00 до 23.00 для движения машин будет перекрыт проспект Хасана Туфана в обоих направлениях на участке от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова — от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах ограничено движение транспортных средств из-за ремонта трамвайного переезда.