В Челнах ограничено движение транспортных средств из-за ремонта трамвайного переезда

Сегодня, 6 мая, в Набережных Челнах на проспекте Дружбы Народов перед пересечением проспекта Мира с проспектом Дружбы Народов по направлению к улице Машиностроительная ограничено движение транспортных средств.

Причина ограничения движения машин — работы по ремонту трамвайного переезда, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ремонтные работы организованы в рамках программы «Ремонт дорожно-уличной сети Набережных Челнов».