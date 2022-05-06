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Транспорт
6 мая 2022  11:05

В Челнах ограничено движение транспортных средств из-за ремонта трамвайного переезда

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Сегодня, 6 мая, в Набережных Челнах на проспекте Дружбы Народов перед пересечением проспекта Мира с проспектом Дружбы Народов по направлению к улице Машиностроительная ограничено движение транспортных средств. 

Причина ограничения движения машин — работы по ремонту трамвайного переезда, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ремонтные работы организованы в рамках программы «Ремонт дорожно-уличной сети Набережных Челнов».

#Набережные Челны #ограничение движения
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