В Челнах на трех площадках пройдут масленичные гулянья
В Набережных Челнах 6 марта одновременно на трех городских площадках начнутся масленичные гулянья. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
Праздничные события пройдут на площади перед мэрией, в парке Победы и в парке культуры и отдыха поселка ГЭС.
В программе запланированы народные игры, различные конкурсы, хороводы, песни и пляски, а также выступление творческих коллективов. Также участники праздника проводят зиму, покажут свои таланты и поучаствуют в конкурсах.
Любой желающий сможет угоститься блинами, шашлыками и горячими напитками. Кульминацией празднования Масленицы станет сжигание чучела зимы.
Начало гуляний запланировано на 11 утра.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что все массовые мероприятия на празднование 8 Марта в Набережных Челнах будут проведены.