В Челнах на трех площадках пройдут масленичные гулянья

В Набережных Челнах 6 марта одновременно на трех городских площадках начнутся масленичные гулянья. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Праздничные события пройдут на площади перед мэрией, в парке Победы и в парке культуры и отдыха поселка ГЭС.

В программе запланированы народные игры, различные конкурсы, хороводы, песни и пляски, а также выступление творческих коллективов. Также участники праздника проводят зиму, покажут свои таланты и поучаствуют в конкурсах.

Любой желающий сможет угоститься блинами, шашлыками и горячими напитками. Кульминацией празднования Масленицы станет сжигание чучела зимы.

Начало гуляний запланировано на 11 утра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что все массовые мероприятия на празднование 8 Марта в Набережных Челнах будут проведены.