Мэр Челнов: Все массовые мероприятия на празднование 8 Марта, безусловно, будут

В Набережных Челнах не будут отменять массовые мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня. Они пройдут, но при условии соблюдения ряда требований. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Все массовые мероприятия, связанные с празднованием 8 Марта, безусловно, будут. Их никто по решению оперштаба не отменял. Но все требования — по заполняемости, рассадке, использованию индивидуальных средств защиты — должны исполняться и контролироваться», — отметил мэр.

«Обращаюсь к Управлению культуры и ряду учреждений, которые будут проводить и организовывать эти мероприятия. Все нормы и требования общеизвестны, решение оперштаба есть. Понятно, что есть определенные новеллы и послабления в части использования QR-кодов. Но это говорит о том, что ситуация в определенной мере улучшается», — добавил глава города.

Кроме того, Магдеев отметил, что нагрузка на медицинских работников уменьшилась из-за снижения количества болеющих. «Но расслабляться не стоит», — предупредил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане ввели запрет на проведение массовых мероприятий.